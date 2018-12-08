ترامب: كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيغادر منصبه في نهاية العام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) مع كبير مستشاريه جون كيلي في البيت الأبيض. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن جون كيلي، أقرب مستشاريه وكبير موظفي البيت الأبيض، سيغادر منصبه في نهاية العام الحالي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام»، موضحًا أنه قد يعين بديلاً موقتًا لكيلي في الأيام المقبلة بانتظار إيجاد خلف له في المنصب، بحسب «فرانس برس».

ووصف الرئيس الأميركي كيلي بأنه «شخص رائع» وقال: «أقدر كثيرًا خدماته». وتزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول رحيل وشيك لجون كيلي، وقد أشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى تدهور العلاقة بين الرجلين.

وقبل تعيينه كبير مستشاري دونالد ترامب في البيت الأبيض في يوليو 2017، شغل الجنرال المتقاعد منصب وزير الأمن الداخلي في الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وتم تعيينه في البيت الأبيض بعد بضعة أشهر من إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وتكليف المحقق الخاص روبرت مولر إدارة التحقيق حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.