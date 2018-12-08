توقيف 70 من محتجي «السترات الصفراء» في بلجيكا وإغلاق الحي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:20 مساء
الشرطة البلجيكية توقيف عددًا من متظاهري «السترات الصفراء» في بروكسل، 8 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أفادت الشرطة المحلية بأن نحو 70 شخصًا أُوقفوا قبيل تظاهرة «السترات الصفراء» في بروكسل، اليوم السبت، إلى جانب إغلاق الحي الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية بشكل كامل.

وقالت الناطقة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، لوكالة «فرانس برس»: «أحصينا توقيف نحو سبعين شخصًا بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي».

وتجمع عشرات الأشخاص، قبيل ظهر اليوم السبت، في موقعين في العاصمة البلجيكية من دون تسجيل أعمال عنف، فيما نشرت الشرطة حواجز حول الحي الأوروبي، حيث تقع الهيئات الأوروبية (المفوضية والمجلس والبرلمان) لمنع دخول السيارات والمارة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا) أن بعض محتجي «السترات الصفراء» أغلقوا الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم، الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وامتد تحرك «السترات الصفراء» الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصًاإلى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 نوفمبر، تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أُحرقت آليتان للشرطة.

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