مقتل 14 شخصًا في سطو مسلح على بنك بالبرازيل

أفراد الطب الشرعي ينقلون جثث ضحايا سطو مسلح على بنك في بلدة بولاية سيرا البرازيلية (رويترز)

أعلنت السلطات في البرازيل مقتل 14 شخصًا بينهم ست رهائن في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين أثناء عملية سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال شرق البلاد.

وقال مكتب حاكم ولاية سيرا في بيان، أمس الجمعة، إن «معظم القتلى سقطوا عندما فتحت الشرطة النار على اللصوص لدى محاولتهم السطو على ماكينات الصرف الآلي في فرعين للبنك بشارع رئيسي في ميلاجريس بالولاية»، وفق «رويترز».

وأضاف أن خمسة من أفراد العصابة قتلوا في تبادل لإطلاق النار وأن اثنين آخرين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما وأن الشرطة قتلت ثامنا بالرصاص أثناء مطاردة.

وقال البيان إن ستة أشخاص احتجزتهم العصابة رهائن قتلوا أيضًا في تبادل إطلاق النار. وأضاف أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة من الرهائن القتلى كانوا من عائلة واحدة.