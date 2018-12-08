اشتباكات في باريس بين الشرطة ومحتجي «السترات الصفراء»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 01:40 مساء
متظاهرون يتجمعون حول شخص سقط أرضًا في الشانزيليزيه خلال تظاهرات «السترات الصفراء»، 8 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، صدامات عنيفة قرب جادة الشانزيليزيه بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة «السترات الصفراء» الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية، وفق «فرانس برس».

وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات «ماكرون.. استقل» قرب الشانزيليزيه، الذي شهد السبت الماضي أسوأ أعمال شغب تجتاح باريس منذ عقود.

وبدأ الحراك في 17 نوفمبر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.

وخرجت تظاهرات منسقة نظمتها حركة «السترات الصفراء» في أنحاء البلاد بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسببت بتعطيل حركة السير.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أنه تم اعتقال 481 شخصًا في باريس في وقت نفذت الشرطة عمليات تفتيش استهدفت الأشخاص الواصلين إلى محطات القطارات وفي المواقع التي تركزت فيها الاحتجاجات على غرار الشانزيليزيه ونصب الباستيل.

وبين المعتقلين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة.

وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج ايفل إلى جانب العديد من محطات القطارات ومعظم المناطق الواقعة وسط المدينة بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.

 

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