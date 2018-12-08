حركة «السترات الصفراء» تطالب باستقالة ماكرون والشرطة تستخدم قنابل مسيلة للدموع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 11:56 صباحا

طالب المشاركون في تظاهرات «السترات الصفراء»، اليوم السبت، باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصاعد جديد في الحركة التي بدأت منذ أسابيع احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية ودولية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية حالة التأهب القصوى في مواجهة التظاهرات، ونشرت حوالي 89 ألف من عناصرها، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع لمنع متظاهري «السترات الصفراء» من الوصول إلى ساحة قوس النصر في العاصمة باريس، وفق وكالة «بلومبرغ».

وأوردت وكالة «فرانس برس» أن صدامات وقعت قرب جادة الشانزيليزيه وسط باريس، بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة «السترات الصفراء».

 

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