لافروف: مستعدون لمناقشة مصير البحارة الأوكرانيين بعد محاكمتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 03:29 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستكون مستعدة لمناقشة مصير مجموعة من البحارة الأوكرانيين احتجزتهم الشهر الماضي فقط بعد محاكمتهم.

وذكر لافروف، في مؤتمر صحفي في ميلانو بحسب وكالة «رويترز»، إن روسيا ستكون مستعدة لمناقشة مصير البحارة واحتمال إبرام اتفاق ما مع أوكرانيا بشأنهم فقط بعد انتهاء محاكمتهم في القرم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعتا روسيا إلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين البالغ عددهم 24، والمحتجزين منذ يوم 25 نوفمبر بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

وتتهمهم روسيا بدخول مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني وهو ما تنفيه كييف.

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