ترامب يعتزم إعلان تعيين هيذر نويرت مندوبة في الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 10:33 صباحا
الناطفة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت. (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة «فرانس برس» ففي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستشغل نويرت المذيعة السابقة في شبكة «فوكس نيوز»، خلفا للمندوبة الحالية نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر دون توضيح الأسباب.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيجري تعيين نويرت اليوم الجمعة.

وورد اسم نويرت (48 عامًا) كمرشحة لتولي المنصب منذ نوفمبر. وقال ترامب الشهر الماضي إنه «يجري التفكير فيها بشكل جدي» لتولي منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأضاف: «إنها ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة».

وانضمت نويرت إلى الوزارة في أبريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو. وجرى تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من مارس حتى أكتوبر 2018.

ولم يكن لدى هايلي خبرة كبيرة كذلك في السياسة الخارجية عندما تولت المنصب لكنها كانت معروفة في الساحة السياسة على الصعيد الوطني كحاكمة لكارولاينا الجنوبية.

ويتوقع أن يعزز تعيين نويرت الارتباط بين «فوكس نيوز» وترامب الذي اتهم بميله للقناة المحسوبة على المحافظين بدلًا من الخبراء للحصول على المشورة السياسية.

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