الكويت تنجح في عرقلة مشروع قرار أميركي يدين حماس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 12:21 صباحا
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. (الإنترنت)

نجحت دولة الكويت في عرقلة مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لإطلاقها صواريخ على إسرائيل.

وذلك بعد أن أشترط مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وجوب حصول مشروع القرار الأميركي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

حيث صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي يدين حركة «حماس» بعد أن حصل الطلب الكويتي على أكثرية بثلاثة أصوات فقط.

وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.

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