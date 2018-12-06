السعودية «غير واثقة» من إمكانية التوصّل لاتفاق حول خفض إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 08:15 مساء

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودول أخرى منتجة للنفط قد لا يكونون قادرين على التوصّل إلى اتّفاق بشأن تخفيض محتمل في الإنتاج من أجل دعم الأسعار التي تتراجع.

وقال الفالح لوكالة «فرانس برس» الخميس بعد خروجه من اجتماع لدول منظمة «أوبك» ردّاً على سؤال «لا لست واثقاً ما زلنا نناقش كيفية توزيع أي تخفيض محتمل لسقف الإنتاج».

النفط يهبط 5% بعد تلميح «أوبك» إلى خفض أقل للإنتاج

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، نحو 5% بعد أن لمحت منظمة «أوبك» إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية جراء المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية، وكانت التوقعات تشير إلى خفض مشترك بين مليون و1.4 مليون برميل يوميًا.

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