قاض نيجيري يسقط التهم عن 35 متّهماً بـ«حركة شيعية» بسبب غياب ممثّل الادّعاء العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 09:17 مساء
استعدادات لمراسم دفن قتلى اشتباكات عنيفة في أبوجا بين الشرطة وعناصر من حركة نيجيريا الإسلامية. (أرشيفية: فرانس برس)

أسقط قاض في أبوجا الخميس التّهم عن 35 شيعياً هم من بين مئات اعتقلوا بعد احتجاجات دامية في العاصمة النيجيرية، معلّلاً سبب تبرئتهم بغياب ممثّل الادّعاء العام عن الجلسة.

وكانت السلطات وجّهت إلى 120 من أعضاء «حركة نيجيريا الإسلامية» تهم ارتكاب « أعمال شغب والإخلال بالسّلم العام والتسبّب بالأذى» على مشارف أبوجا في أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

وفي السنوات الأخيرة وقعت مراراً اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الحركة الشيعية. وتمّ توزيع الـ120 متّهماً على مجموعات وصل عدد المتّهمين في بعضها 35 شخصاً، وقد مثلوا الأربعاء أمام قضاة في قاعات مختلفة في محكمة وسط أبوجا. وفي إحدى القاعات قال القاضي موسى إبراهيم إنّ محامي الدفاع تقدّموا بطلب لإلغاء القضيّة المرفوعة بحقّ 35 متّهماً لأنّ ممثّلي النيابة العامة لم يحضروا الجلسة.

وقال للمحكمة «في غياب النيابة العامة، فقد تم الإفراج عن المتهمين». أما بقية المتّهمين الذين أنكروا التهم الموجّهة إليهم، فقد تم الإفراج عنهم بكفالة بشرط حضور المزيد من جلسات الاستماع في الأيام المقبلة. وتُتّهم الشرطة والجيش باستخدام القوة المفرطة ردّاً على احتجاجات حركة نيجيريا الإسلامية التي تدعو إلى الإفراج عن زاكزاكي.

وتعتقل السلطات زاكزاكي، رجل الدين الموالي لإيران، منذ اندلاع قتال بين أنصاره والجيش في ديسمبر 2015. وخلال العام الماضي نظّم أنصار زاكزاكي سلسلة من الاحتجاجات في أبوجا للمطالبة بالافراج عنه، ودارت مواجهات عديدة بينهم وبين الشرطة.

وفي نوفمبر أثار الجيش النيجيري الغضب بعد استخدامه شريط فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنّ الجنود سيطلقون النار على المهاجرين الذين يلقون الحجارة، لتبرير إطلاق عناصره النار على المحتجّين الشيعة في أبوجا. ويقول الجيش إنّ ستّة أشخاص قتلوا عندما أطلق عناصره عيارات نارية على المحتجّين، إلاّ أنّ جماعات حقوقيّة وحركة «نيجيريا الإسلامية» تقول إنّ عدد القتلى يزيد عن 45 شخصاً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر