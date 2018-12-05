بوتين مهددًا أميركا: سننتج صواريخ محظورة إذا انسحبتم من معاهدة «القوى النووية المتوسطة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 06:33 مساء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن موسكو ستنتج صواريخ محظورة في الوقت الحالي بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى إذا انسحبت الولايات المتحدة منها وبدأت في إنتاج مثل هذه الصواريخ.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوماً، يوم الثلاثاء، لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بـ«انتهاك المعاهدة» المبرمة العام 1987، قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير، وفق «رويترز».

واتهم بوتين في تصريحات تلفزيونية الولايات المتحدة بإلقاء اللوم على روسيا في انتهاكات كذريعة للانسحاب من المعاهدة. وأشار إلى أن عديد الدول تنتج صواريخ تحظرها المعاهدة، لكن موسكو وواشنطن التزمتا بها.

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