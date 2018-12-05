بوتين يهدد برد روسي حال انسحاب أميركا من معاهدة تسلح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستضطر للرد إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وذكر بوتين، في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة «رويترز»، أن موسكو ضد إلغاء المعاهدة لكن الولايات المتحدة قررت منذ وقت طويل الانسحاب منها وتتهم روسيا بارتكاب انتهاكات بحثًا عن ذريعة لانسحاب واشنطن.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يومًا أمس الثلاثاء لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة المبرمة العام 1987، قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

وفي وقت سابق اليوم، رفضت موسكو اتهامات أميركية لروسيا بانتهاك معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة التي أبرمت إبان الحرب الباردة، والتي تهدد واشنطن بالانسحاب منها.

ووصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهامات واشنطن بأنها «لا أساس لها ويجري تكرارها».