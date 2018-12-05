الأمم المتحدة تسعى لدخول معسكرات لإعادة تأهيل المسلمين في الصين

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (رويترز)

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، إن مكتبها يسعى لدخول منطقة شينجيانغ في الصين للتأكد من «التقارير المثيرة للقلق» بوجود معسكرات لإعادة التأهيل يجري احتجاز المسلمين الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بها.

وذكرت باشليه، في مؤتمر صحفي في جنيف بحسب وكالة «ريترز»: «طلبنا الدخول بشكل مباشر للمنطقة حتى نتمكن من التأكد ومعرفة صحة التقارير المثيرة للقلق التي نتلقاها».

وترفض الصين انتقاد تصرفاتها في شينجيانغ وتقول إنها تحمي دين وثقافة الأقليات، وإن إجراءاتها الأمنية لازمة لمحاربة تأثير الجماعات «المتطرفة» التي تحرض على العنف هناك.

وكانت جماعات معنية بحقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قدمت تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة، تحوي مستندات توثق مزاعم بالسجن الجماعي في معسكرات يُجبر فيها السجناء على أداء قسم الولاء للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ووفق التقارير فإن المعتقلين يُحتجزون لأجَل غير مسمى، دون توجيه تهم إليهم، ويعانون من سوء التغذية.