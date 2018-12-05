بعد 28 عامًا من إغلاق سفارتها.. واشنطن تُعيد وجودها الدبلوماسي الدائم بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 09:57 صباحا
الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتّحدة قررت إعادة وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال، بعد نحو 28 عامًا على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير 1991.

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت في بيان أمس الثلاثاء إن «هذا الحدث التاريخي يعكس التقدّم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأميركي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفيدراليّة الصومالية عام 2013».

وأضافت: «عودتنا تُظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية»، وفق «فرانس برس».

والبعثة الدبلوماسيّة الأميركية إلى الصومال كانت مُلحقة بالسفارة الأميركية في نيروبي بكينيا المجاورة. لكن الدبلوماسي دونالد ياماموتو تولى للتو منصبه سفيرًا للولايات المتحدة في الصومال.

وقالت ناورت إن «السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلّعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفيدراليّة الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القويّة بالفعل».

وكانت السفارة قد أُغلِقت وتمّ إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير 1991 جراء العنف وانهيار الحكومة المركزية الصومالية.

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