زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 08:55 صباحا
آثار زلزال سابق يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة (الإنترنت)

ضرب زلزال قوّته 7.5 درجة على مقياس ريختر قبالة كاليدونيا الجديدة، اليوم الأربعاء، مما دفع السلطات إلى إطلاق تحذير من حدوث موجات مد عالٍ (تسونامي)، وطلبت من الأهالي إخلاء مناطق في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادئ إن أمواج تسونامي تم رصدها في المنطقة دون أن يذكر الموقع بالتحديد، وفق «فرانس برس».

وتلقى أهالي كاليدونيا الجديدة، التي تقع إلى الشمال من نيوزيلندا، رسائل نصية قصيرة تطلب منهم التوجه إلى الملاجئ فورًا، وفقًا للمركز..

لكن الأهالي في كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة قالوا إنهم لم يشعروا بالزلزال، كما لم يتم إطلاق صفارات التسونامي على الفور في فانواتو.

وقال مركز رصد التسونامي إن «أمواج تسونامي خطيرة متوقعة في بعض السواحل»، وذلك بعد تحذير سابق من أن منطقة الخطر تشمل شواطئ واقعة ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالى 300 كلم شرق نوميا.

وتم الإبلاغ عن العديد من الهزات الارتدادية فيما حذر مركز التسونامي من أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار فوق مستويات المد في كاليدونيا وفانواتو، وإلى المتر في بعض أنحاء فيجي.

وأصدرت سلطات نيوزليندا تحذيرًا مماثلًا من تسونامي بعد الزلزال، سرعان ما تم إلغاؤه. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جراء الزلزال الأول.

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