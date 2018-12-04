السيسي يبحث مع رئيس جهاز الاستخبارات الأميركي مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الأمني والاستخباراتي، ومشيداً في هذا الصدد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، الثلاثاء، دانيال كوتس، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركي، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسؤول الأميركي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، نقل دانيال كوتس إلى الرئيس تحيات الرئيس ترامب، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لاسيما في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ومثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح الناطق الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها كيفية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.