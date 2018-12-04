4000 وظيفة مالية ستنتقل إلى الاتحاد الأوروبي لدى خروج بريطانيا

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن. (فرانس برس)

حذر مسؤول كبير في البنك المركزي البريطاني الثلاثاء من أن حوالى 4000 وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين، ستنتقل من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس.

وقال سام وودز، أحد مساعدي حاكم البنك المركزي البريطاني ردًا على أسئلة أعضاء لجنة المال في مجلس العموم، إن «عدد الوظائف التي نرى أنها ستغادر المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 بلدًا قبل نهاية مارس في المصارف وشركات التأمين، أدنى بقليل من 5000، حوالى 4000»، وفق «فرانس برس».

وكان وودز خلال هذا الاجتماع إلى جانب حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني. وتشكل هذه ال 4000 وظيفة «نسبة صغيرة جدًا إذا ما أخذنا في الاعتبار ال 500 ألف موظف العاملين في قطاعي المصارف والتأمين»، كما قال وودز.

وكان سام وودز نفسه تحدث قبل سنة عن فقدان 10 آلاف فرصة عمل، وهذا يعني أن الأضرار ستكون أقل من المتوقع. لكن المسؤول في البنك المركزي البريطاني أضاف أن وظائف أخرى يمكن أن تغادر المملكة المتحدة ابتداءً من أبريل، لكن حجم هذه المغادرة رهن، كما يرى كثيرون، بشروط بريكست. وجاءت جلسة الاستماع هذه إلى مسؤولي البنك المركزي بعد أسبوع على نشر البنك لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قياسًا على تطورات عملية بريكست.

وكان البنك المركزي توقع في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة إلى 7،5%، والتضخم إلى 6،5%، فيما ستتراجع أسعار العقارات 30%. وخلال جلسة الاستماع، سئل كارني عن احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصًا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال كارني «في أسوأ السيناريوات، يمكن أن نتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10%». لكن الحاكم ذكر بأن البنك المركزي البريطاني والنظام المالي البريطاني مستعدان لمواجهة أي من سيناريوات الخروج. وافتتح البرلمان البريطاني الثلاثاء خمسة أيام من النقاش حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي مع البلدان ال 27 في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم في 11 ديسمبر على هذا الاتفاق الذي يتعرض للنقد من المعارضة العمالية والنواب المحافظين على السواء.