واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدانة «جماعية» للتجربة الصاروخية الإيرانية

السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي في مقر الامم المتحدة. 26 نوفمبر 2018. (فرانس برس)

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء مجلس الأمن بـ«إدانة جماعية» للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تعتبره واشنطن «خرقاً» لالتزامات طهران.

وجاء كلام هايلي في بيان وزع قبيل بدء جلسة مغلقة بهذا الخصوص لمجلس الأمن. وأشادت المندوبة الأميركية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن، وفق «فرانس برس».

وقالت هايلي في بيانها «في حال كان مجلس الأمن جديا في مسعاه ليفرض على إيران الإلتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها يتوجب علينا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية».

وتابعت هايلي أن هذه التجربة الأخيرة «كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مرارا من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة إستقرار الشرق الاوسط وتحدي المعايير الدولية».

وختم بيان هايلي «إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن». ولم تؤكد كما لم تنف إيران إجراء هذه التجربة لصاروخ متوسط المدى قادر على نقل شحنة تقليدية أو نووية. ودعت واشنطن الإثنين الأوروبيين الى فرض عقوبات على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ونددت بالتجربة الأخيرة.