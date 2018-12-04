واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدانة «جماعية» للتجربة الصاروخية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 07:50 مساء
السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي في مقر الامم المتحدة. 26 نوفمبر 2018. (فرانس برس)

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء مجلس الأمن بـ«إدانة جماعية» للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تعتبره واشنطن «خرقاً» لالتزامات طهران.

وجاء كلام هايلي في بيان وزع قبيل بدء جلسة مغلقة بهذا الخصوص لمجلس الأمن. وأشادت المندوبة الأميركية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن، وفق «فرانس برس».

وقالت هايلي في بيانها «في حال كان مجلس الأمن جديا في مسعاه ليفرض على إيران الإلتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها يتوجب علينا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية».

وتابعت هايلي أن هذه التجربة الأخيرة «كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مرارا من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة إستقرار الشرق الاوسط وتحدي المعايير الدولية».

وختم بيان هايلي «إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن». ولم تؤكد كما لم تنف إيران إجراء هذه التجربة لصاروخ متوسط المدى قادر على نقل شحنة تقليدية أو نووية. ودعت واشنطن الإثنين الأوروبيين الى فرض عقوبات على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ونددت بالتجربة الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
مسبار أميركي يقترب من الكويكب «بينو» لاستخراج عيّنات منه
علوم وتكنولوجيا
لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية
رياضة عالمية
تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لأعمال النظافة في بنغازي
ليبيا
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في...
ليبيا
ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً
دولى
الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار
ليبيا
الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاتل يعيش على جلدك