تركيا تعتقل العشرات للاشتباه بارتباطهم بحركة كولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا ف ب)

اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 140 شخصًا تقريبًا، في عمليات في أنحاء البلاد، للاشتباه بارتباطهم بمجموعة الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن المدعين في مناطق مختلفة من البلاد ومنها إسطنبول وأنقرة، أصدروا 267 مذكرة توقيف في إطار تحقيقات مختلفة تطال أتباع كولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأطلقت الشرطة عمليات في 24 محافظة بينها إزمير وموغلا المطلتان على بحر إيجه، وأوردو وزونغولداك المطلتان على البحر الأسود.

وقبيل ظهر الثلاثاء بلغ عدد الموقوفين 137 شخصًا بينهم 55 في إسطنبول، فيما تتواصل عمليات الدهم لاعتقال آخرين، بحسب وكالة الأناضول و«فرانس برس».

وتتهم أنقرة كولن بتدبير محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو 2016 لكنه ينفي بشدة أي تورط له.

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ويؤكد كولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأتباعه أن حركتهم سلمية هدفها نشر الإسلام والتعليم.

وأحد تلك التحقيقات باشره مدعي إسطنبول بحق «منظمة فتح الله الإرهابية» ونشاطات تجارية مرتبطة بكولن. وأصدر المدعي 96 مذكرة اعتقال، وفقًا لوكالة الأناضول.

وفي العاصمة التركية طلب المدعون توقيف 48 شخصًا للاشتباه باستخدامهم تطبيق رسائل مشفرة يطلق عليه «بايلوك» يقول المسؤولون الأتراك إنه صمم خصيصًا لمؤيدي كولن.

وإلى الآن، تم توقيف 35 شخصًا في أنقرة بينهم مهندسون وموظفون حكوميون وأشخاص يعملون في قطاع التعليم الخاص، وفقًا للوكالة.

كما ركزت التحقيقات التي أدت إلى عمليات الدهم الثلاثاء، على تواجد أتباع لكولن وأنشطتهم داخل الجيش. وبعض المشتبه بهم جنود في الخدمة الفعلية أو موظفون عسكريون مطرودون.

وقالت وكالة الأناضول الثلاثاء إن محكمة إسطنبول وجهت الاتهام لـ16 مشتبهًا بهم آخرين «بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة». واُعتقل عشرات آلاف الأشخاص منذ 2016 للاشتباه بارتباطهم بكولن.

واتسعت حملة القمع لتشمل معارضين مؤيدين للقضية الكردية ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة، ما أثار مخاوف الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية.

لكن أنقرة ترفض أي انتقاد وتؤكد أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي محاولة انقلابية جديدة.