روحاني يهدد بمنع إمدادات نفط الخليج

الرئيس الإيراني حسن روحاني (ا ف ب)

تحدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، العقوبات الأميركية، وجدد تهديده بمنع عمليات بيع نفط منطقة الخليج في العالم.

اقرأ أيضًا: النفط يقفز قبيل اجتماعي «أوبك» والعشرين

وقال روحاني، في كلمة أدلى بها في محافظة سمنان ونقلها التلفزيون ووكالة «فرانس برس»، إن «على أميركا أن تعلم ...أنها غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني». وأضاف: «إذا حاولت القيام بذلك... لن يتم تصدير أي نفط من الخليج الفارسي».

وتتوعد إيران منذ الثمانينات بفرض حصار على منطقة الخليج ردًا على ضغوط دولية لكنها لم تنفذ تهديدها.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران ومنها حظر نفطي، بعد انسحابها في مايو من الاتفاق النووي التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى. وهددت واشنطن بوقف مبيعات إيران من النفط لكنها منحت إعفاءات مؤقتة إلى ثماني دول.

وكان روحاني هدد بإغلاق الخليج في يوليو عندما وجه تحذيرًا إلى الولايات المتحدة.

وقلل الرئيس من أهمية التداعيات الاقتصادية للعقوبات واتهم وسائل الإعلام بتضخيم مشكلات الدولة. وقال أمام الحشود «لا تضخم مرتفعًا ولا نسبة بطالة عالية ستهددنا. يجب أن يتوقف الناس عن قول ذلك في الصحف».

وبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الإيراني حول أرقام التضخم، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 56% على أساس سنوي في أكتوبر. وأقر روحاني بوجود «بعض المشكلات» لكنه أكد مواجهتها في مشروع الموازنة الجديدة الذي سيتم تقديمه في 16 ديسمبر.

اقرأ أيضًا: رغم العقوبات الأميركية... روحاني يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق

وقال إن الحكومة ستواصل الدعم للمواد الغذائية الأساسية وسترفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد بنسبة 20%.