مصادر حكومية: رئيس الحكومة الفرنسية سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:02 صباحا
متظاهرون بين سيارات مشتعلة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في فرنسا (ا ف ب)

ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، سيعلن الثلاثاء تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات «السترات الصفراء».

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وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المصادر.

وتشكل تحركات «السترات الصفراء» التي انطلقت بالأساس احتجاجًا على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف، ولا سيما السبت الماضي، وتركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزليزيه.

 

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