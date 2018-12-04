السجن لاثنين من متظاهري «السترات الصفراء» في فرنسا

متظاهرون بين سيارات مشتعلة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب على هامش تظاهرة لـ«السترات الصفراء» في الأول من ديمسبر 2018 في باريس. (فرانس برس)

حكمت محكمة فرنسية على متظاهرَيْن من «السترات الصفراء» بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع مساء السبت وسط فرنسا، تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية، على ما أفادت السلطات لوكالة «فرانس برس».

ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرًا مع وقف النفاذ لتسعة منها وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب «أعمال عنف مشددة»، مع «محاولات تخريب» لأحدهما.

كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من يناير «ريثما يعد دفاعه» وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشدد»، وفق المصدر ذاته. ولم يقدم المصدر أية تفاصيل حول الأعمال المنسوبة إلى المحتجين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا. وتم اعتقالهم من بين مجموعة من 12 شخصًا شاركوا في المواجهات مع الشرطة وفي أعمال التخريب البالغة التي لحقت مساء السبت بمقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار.

وجرت مواجهات مع قوات حفظ النظام حين اقتحم متظاهرون فناء الإدارة المحلية وأدخلوا جرارات أفرغت فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى الخارج. وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع قنابل المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النار في مبنى الإدارة ومكاتب إدارية أخرى مجاورة.

وتشكل تحركات «السترات الصفراء» التي انطلقت بالأساس احتجاجًا على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف، لا سيما السبت الماضي، وتركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزليزيه.