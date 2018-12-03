المدعي العام البريطاني: بعض بنود اتفاق «بريكست» ليست على مستوى التوقعات

المدعي العام البريطاني جيفري كوكس (ا ف ب)

دافع المدعي العام البريطاني جيفري كوكس، الإثنين، عن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بوصفه يضمن انسحابًا «سلميًا ومنظمًا» من التكتل، رغم إقراره بأنّه يتضمن بنودًا «غير مرضية» وليست على مستوى التوقعات.

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وقال كوكس، الذي تحدث أمام البرلمان بناء على طلب من النواب وقبل تصويت حاسم على الاتفاق الأسبوع المقبل، إنّ النص يُشكل «تسوية معقولة»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وانتقد الكثير من النواب اتفاق «شبكة الأمان» الذي يحافظ على حدود أيرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، تبقى بريطانيا كلها في شراكة فيما بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن أيرلندا الشمالية وحدها ستبقى أقرب لأنظمة السوق الأوروبية المشتركة.

وقال كوكس: «سنلتزم الاتفاق إلى أجل غير مسمى إذا دخل حيز التنفيذ»، وتابع بأنّه «ليس هناك حق أحادي الجانب لأي طرف لإنهاء الاتفاق».

وردًا على الانتقادات الموجهة لهذا الجانب من الاتفاق، قال كوكس: «كنت أوّد رؤية حق أحادي الجانب في إلغاء شبكة الامان. كنت افضل رؤية بند ينهيها إذا انهارت المفاوضات».

وتابع بأنّ الاتفاق يتضمن «عناصر ليست على مستوى التوقعات، عناصر غير مرضية لنا»، لكنه تابع «لا أعتقد أننا سنبقى عالقين فيه للأبد على الأرجح».

وتحدث كوكس بعد أوليفر روبنز، كبير مستشاري الذي قاد المفاوضات مع بروكسل وأبلغ لجنة برلمانية أنّ شبكة الأمان كان «ضرورة غير مريحة نسبيًا للطرفين».

وقال روبنز إنّ «الوزراء طلبوا منا أن ننظر في مدى واسع من الخيارات حول كيفية إنهاء شبكة الآمان وهو ما قمنا به»، وذلك بعد تقارير صحافية ذكرت أنّه عارض الاتفاق.

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ومن المقرر أنّ يصوت النواب على اتفاق «بريكست» في 11 ديسمبر، قبل انسحاب بريطانيا المقرر من الاتحاد في 29 مارس المقبل.

وطالب حزب العمال المعارض الحكومة بنشر الاستشارات القانونية الكاملة التي تلقتها بخصوص الاتفاق حتى يتسنى للنواب اتخاذ قرارًا بعد إطلاع أوسع.