«اليمين المتشدد» يحقق فوزًا تاريخيًا في إقليم الأندلس الإسباني

امرأة تدلي بصوتها في الــ 2 من ديسمبر 2018 خلال الانتخابات التي جرت في إقليم أندلوسيا الإسباني. (فرانس برس)

فاز حزب يميني متشدد بمقاعد في برلمان إقليمي إسباني لأول مرة منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد عقب وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975، بحسب ما أظهرت نتائج الانتخابات في إقليم الأندلس.



ومع فرز أكثر من 99% من الأصوات في وقت متأخر الأحد، تأكد فوز حزب «فوكس» الصغير بـ12 مقعدًا، ما يضمن أغلبية للأحزاب اليمينية في المنطقة الواقعة في جنوب إسبانيا والتي حكمها الاشتراكيون على مدى أكثر من ثلاثة عقود، بحسب «فرانس برس».

وتكشف النتائج أن حزب «فوكس» الذي يعارض الهجرة غير الشرعية واستقلال إقليم كتالونيا حقق أداءً فاق حتى التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي تنبأت بفوزه بخمسة مقاعد. وقال زعيم «فوكس» سانتياغو آباسكال إن «الأندلسيين صنعوا التاريخ تخلصوا من حكم الاشتراكيين الذي امتد لأكثر من 36 عامًا».

وحقق حزب العمال الاشتراكي أسوأ نتيجة في تاريخه إذ فاز بـ33 مقعدًا. ولم يحصل حليفه المحتمل اليساري «أديلانتي أندلوسيا»(إلى الأمام الأندلس) إلا على 17 مقعدًا، ما حرم اليسار من الأغلبية في حين فاز الحزب الشعبي المحافظ بـ 26 مقعدًا وحصل أعضاء حزب «ثيودادانوس» الليبرالي على 21 مقعدًا.

وفي رد فعلها على النتيجة، قدمت زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن في تغريدة على «تويتر»«تهانيها الحارة للأصدقاء من فوكس». واعتبرت الانتخابات أول اختبار يواجهه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز منذ توليه السلطة في يونيو بعدما حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء السابق من الحزب الشعبي ماريانو راخوي على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد.

وحكم الاشتراكيون إقليم الأندلس منذ العام 1982. وتعتبر الانتخابات تمهيدًا لـ «عام الإنتخابات الكبرى» المقبلة في 2019 والتي ستشهد إجراء انتخابات بلدية وعلى مستوى الأقاليم وانتخابات البرلمان الأوروبي ولربما حتى انتخابات عامة مبكرة تتزامن مع عمليات الاقتراع التي ستجري في مايو.

وستتركز جميع الأنظار الآن على «فوكس» الذي بات بإمكانه استخدام إقليم الأندلس كنقطة انطلاق نحو انتخابات العام القادم. وفي حال فاز بالفعل بمقعد في الانتخابات العامة المقبلة، فستكون هذه المرة الأولى التي يدخل فيها حزب من اليمين المتشدد مجلس النواب الإسباني منذ العام 1982. وبالمجمل تم تسجيل 6,5 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الأندلس، الإقليم الأكبر لجهة عدد السكان في إسبانيا وبين الأكثر فقرا.