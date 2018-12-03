ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتمعت بولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم 30 نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس.

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن ماي شددت خلال الاجتماع على أهمية «ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة القتل المروعة لجمال خاشقجي، وأن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة لضمان عدم حدوث مثل هذا العمل الفظيع مرة أخرى»، بحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية على «تويتر».

وبالإشارة إلى الخطوات المتخذة في مسار التحقيق السعودي منذ اجتماع وزير الخارجية بولي العهد والملك سلمان يوم 12 نوفمبر، حثت رئيسة الوزراء ولي العهد على «ضمان تعاون السعودية تمامًا مع السلطات التركية، والعمل تجاه اختتام كلا التحقيقين على النحو المقبول».

وسعيًا لضمان المحاسبة التامة عما حدث، هناك حاجة لشفافية تامة بشأن الوقائع بالضبط، ومَن المسؤول عما حدث، وذلك وفق تعهدات قدمها الملك سلمان حين اتصلت به هاتفيًّا يوم 24 أكتوبر.

وفيما يتعلق باليمن، شددت رئيسة الوزراء على الضرورة الملحة لإنهاء الصراع، وإيصال المساعدات لملايين المواطنين المهددين بالمجاعة، وحثت على الدعم السعودي الملموس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وإحراز تقدم في المحادثات المزمع عقدها في ستوكهولم.

وشددت رئيسة الوزراء على أن الوضع الإنساني صعب للغاية، وجددت تأكيد التزام المملكة المتحدة بإحراز تقدم تجاه تحسن الوضع في اليمن، بما في ذلك من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.