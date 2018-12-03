لاريجاني: إيران تواجه تحديات مزمنة تتجاوز العقوبات الأميركية

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. (أ ف ب)

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني النافذ، علي لاريجاني، اليوم الإثنين، إن بلاده تواجه «تحديات مزمنة» كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة «فرانس برس»، إن «العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن".

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده بينها «الحكومة الكبيرة والمكلفة» ومعدلات الفائدة المرتفعة التي «تعطل الإنتاج» وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.

وأفاد لاريجاني أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان «حذر مرارًا» من هذه التحديات لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية.

وأضاف قرار الولايات المتحدة في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران ضغوطات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا بنسبة 1.5% في 2018 و3.6% في 2019، ناجم بمعظمه عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.

ويعد لاريجاني شخصية نافذة اعتبر محافظا في الماضي لكنه عمل مؤخرًا عن قرب مع التيار المعتدل الذي يقوده الرئيس حسن روحاني. وقلل لاريجاني من أهمية عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد.

وقال: «أسمَعَنا رئيس الولايات المتحدة موقفين: الأول منهما ترهات فارغة أساء فيها إلى الشعب الإيراني بسخافة (...) والثانية رسائل وجهها إلينا تفيد باستعداده لإجراء مفاوضات معنا»، مضيفًا: «كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت اتفاقاً دولياً ونتفاوض معها؟».