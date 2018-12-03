طائرة «ايرفورس وان» تنقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن بمراسم الوداع الأخير

الرؤوساء السابقين جيمي كارتر، بيل كلينتون، جورج بوش الابن، وباراك أوباما، مكتبة جورج بوش في تكساس. (فرانس برس)

يبدأ الوداع الأخير للرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب الإثنين بنقل جثمانه على متن طائرة «إيرفورس وان» الرئاسية من تكساس إلى واشنطن حيث سيسجى جثمانه في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس الأميركي لإتاحة الفرصة للأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وتوفي جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الجمعة عن 94 عامًا في منزله في هيوستن. وقال صديقه ومستشاره جيمس بيكر الأحد على شبكة إيه.بي.سي إنه «توفي بسلام»، وفق «فرانس برس».

وسيتم تكريم بوش ، الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته، لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي تكساس حيث سيدفن الخميس. وستتوج مراسم تكريمه الأربعاء بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية - لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة الرئيس الأسبق جيرالد فورد في 2006.

وكان بوش طياراً عسكرياً أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وكان نائبًا للرئيس رونالد ريغان قبل أن يفوز بالرئاسة. وأعلن الرئيس دونالد ترامب - الذي تصادم مع عائلة بوش مرارًا - يوم الأربعاء يوم حداد رسمي وقال إنه سيشارك في الجنازة.

مراسم التكريم

تبدأ مراسم الأسبوع عند الساعة 16,30 ت غ الإثنين عندما يتم نقل جثمان بوش على متن طائرة الرئاسة من طراز بوينغ 747 والتي أمر ترامب بإرسالها لنقل الجثمان من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في مريلاند.

وتقليدياً تعرف الطائرة باسم «إيرفورس وان» عندما يكون الرئيس الحالي على متنها. وكتب الناطق باسم العائلة جيم ماكغارث «يوم جميل في تكساس الرؤية غير محدودة سيدي الرئيس» في اقتباس لعبارة كان يحبها الرئيس بوش من أيام عمله في سلاح البحرية، والتي استخدمها أفراد عائلته وأصدقاؤه لنشر خبر وفاته.

ويتوقع أن يتوجه جورج بوش الابن - الرئيس ال43 للولايات المتحدة - وأقارب وأحباء الرئيس الراحل إلى واشنطن على الطائرة الرئاسية. وبعد كلمة يلقيها نائب الرئيس مايك بنس، سيسجى جثمان بوش في مبنى الكونغرس من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء يحيط به حرس الشرف على مدار الساعة. ويتوقع أن يتدفق الآلاف على مبنى الكونغرس لإلقاء النظرة الأخيرة على بوش.

وبعد ذلك سيتم نقل النعش إلى الكاتدرائية لإقامة قداس الجنازة الأربعاء، وهو الرابع الذي يقام هناك لرئيس سابق. ويتوقع أن يحضر الجنازة عشرات القادة الأجانب والشخصيات الأميركية.