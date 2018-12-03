الأمم المتحدة تنتقد سياسة أستراليا تجاه اللاجئين

لقطة عامة لمركز لاحتجاز اللاجئين في ناورو

وجهت الأمم المتحدة ومنظمة طبية بارزة انتقادات للحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، على خلفية المعاملة القاسية للاجئين في مراكز الاحتجاز المقامة على جزر خارج أراضيها.

وفي هجوم لاذع نادر من نوعه، اتهمت مسؤولة رفيعة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «البيروقراطيين والسياسيين» بنقض قرارات الأطباء وتعريض حياة الناس للخطر في المراكز المقامة في ناورو ومانوس، وفق «فرانس برس».

وتحتجز أستراليا المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إليها بالقوارب في مراكز خارج أراضيها كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى ردع أي طالبي لجوء محتملين.

وأكدت المسؤولة في المفوضية، كاثرين ستابرفيلد، أن تغيير السياسات الأسترالية بات مسألة تتعلق «بأسس المعاملة الإنسانية واللياقة».

وضمت كلية الأطباء الملكية الأسترالية صوتها إلى الأصوات التي تدعو الحكومة لتغيير سياستها في التعامل مع اللاجئين.

ولا يزال نحو 160 شخصًا محتجزين في جزيرة ناورو، بينهم نساء وأطفال، ويعتقد أن نحو 600 رجل لا يزالون يقيمون في مراكز موقتة في مانوس بعد إغلاق المخيم الذي تديره السلطات الأسترالية في الجزيرة أواخر العام الماضي.

وبينما وافقت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على نقل الأطفال من ناورو، إلا أنها تتعرض إلى ضغوطات شديدة لإغلاق المخيم تمامًا.

وعرضت الطبيبة والعضو المستقل في البرلمان، كيرين فيلبس، مشروع قانون ينص على نقل أي شخص يتم تقييمه على أنه يحتاج إلى رعاية صحية بشكل موقت من ناورو أو مانوس ونقل جميع الأطفال وعائلاتهم بشكل موقت من ناورو.

وتحدث شهود عن الوضع المزري في ناورو حيث تعيش العائلات بحالة خوف دائم من احتمال إقدام أحبائها على الانتحار.

متلازمة الاستسلام

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود من جهتها بأن نحو ثلث الأشخاص الذين عالجتهم في ناورو قبل أن تطردهم الحكومة في أكتوبر قالوا إنهم حاولوا الانتحار.

وأكدت المنظمة أن نحو عشرة مرضى تم تشخيصهم بـ«متلازمة الاستسلام»، وهي حالة ينسحب فيها الأشخاص من الحياة وينغلقون على أنفسهم ليدخلوا في وضع أشبه بغيبوبة.

وقال طبيب الأطفال من كلية الأطباء الملكية الأسترالية، ديفيد إسحق، إن «الوصول إلى الرعاية الصحية هو أمر ينبغي أن يحدده طبيب لا سياسي».

وأضاف أن هناك «أزمة طبية في مراكز الاحتجاز خارج الأراضي الأسترالية»، مشيرًا إلى أنها «أزمة يمكن تجنبها بشكل كامل. على الحكومة التحرك لوضع حد لها».

وأظهرت استطلاعات للرأي أن عددًا كبيرًا من الأستراليين يريدون أن يتم جلب بقية الأطفال من ناورو، لكنهم منقسمون بشأن مسألة استقبال باقي اللاجئين في أستراليا.

وتلقى سياسة الاحتجاز القاسية خارج الأراضي الأسترالية تأييدًا في أوساط قاعدة موريسون الشعبية اليمينية التي يحتاج إليها لكسب الدعم المتراجع في البرلمان قبيل الانتخابات الوطنية المرتقبة بحلول مايو.

لكن الهجوم الأخير الذي شنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيفاقم الضغوط على الحكومة الأسترالية.

وحذرت ستابرفيلد من أن «أستراليا تتحمل مسؤولية الأشخاص الذين قامت بنقلهم بموجب العمليات الخارجية لدراسة ملفات اللاجئين»، مشيرة إلى أن «سياسة الحكومة كانت مسؤولة جزئيًا عن وفاة طالب اللجوء حميد خزائي البالغ من العمر 24 عامًا إثر تعفن بالدم أصيب به في جزيرة مانوس».

وقالت: «لو أنه أجلي إلى أستراليا في غضون 24 ساعة من إصابته بالتعفن الحاد بالدم لكان نجا من الموت».