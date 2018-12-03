إردوغان في فنزويلا لتوقيع اتفاقات مع مادورو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى فنزويلا، مساء الأحد، في زيارة يتخللها توقيع اتفاقات تعاون مع نظيره الفنزويلي وحليفه نيكولاس مادورو.

وكان في استقبال إردوغان نائبا الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وطارق العيسمي.

وسبق وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الزيارة، في 21 سبتمبر الماضي، إبان زيارته كاراكاس، لكن دون تحديد موعد، وقال إن الرئيسين قد يقومان بتوقيع عدة اتفاقات، وفق «فرانس برس».

وكان مادورو، الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية كبرى، زار تركيا في 8 يوليو لحضور حفل تنصيب إردوغان، والتقى حينها مستثمرين ورجال أعمال.

ويبدأ مادورو ولايته الرئاسية الثانية في 10 يناير المقبل، رغم أن شريحة كبيرة من المجتمع الدولي لا تعترف بنتائج الاقتراع الأخير.

ويتعرض مادورو لضغط كبير من الولايات المتحدة التي تعتبره «ديكتاتورًا»، وفرضت عقوبات على بلده العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».