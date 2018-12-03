في أول زيارة رسمية.. الرئيس الصيني يصل بنما لتوقيع اتفاقات تعاون

الرئيسان الصيني شى جينبينغ والبنمي خوان كارلوس فاريلا في بنما، 2 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، مساء الأحد، إلى بنما لتوقيع سلسلة اتفاقات تعاون، في أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى الدولة.

ووصل شي وزوجته بنغ لييوان إلى مطار توكومين الدولي، حيث كان في استقبالهما رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، وزوجته لورينا كاستيلو، وفق «فرانس برس».

وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى بنما منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية في 2017 عقب قطع بنما علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وسيوقع شي وفاريلا، اليوم الإثنين، خلال اجتماع في قصر لاس غارثاس، نحو عشرين اتفاقية في مجالات التجارة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية ونقل المعرفة.

كذلك فإن بكين وبنما تتفاوضان على اتفاقية للتجارة الحرة. وتعتبر بكين أن بنما يمكن أن تكون بوابة دخول منتجاتها وشركاتها إلى أسواق دول أميركا اللاتينية.

وقبيل الزيارة، قال الرئيس الصيني إن لديه توقعات كبيرة من هذه الزيارة التي يأمل «أن تساهم في تطوير العلاقات الثنائية كجزء من طريق الحرير الجديد»، المشروع الحكومي الصيني للاستثمار في البنى التحتية في الخارج.

من جانبها، تأمل الحكومة البنمية أن تعود عليها هذه العلاقة الجديدة بسيل من الاستثمارات الصينية في بنيتها التحتية.