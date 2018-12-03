مون: ترامب يعد بتلبية مطالب كيم أون لكن بعد نزع السلاح النووي

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتعانقان بعد قمتهما في المنطقة المنزوعة السلاح

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، مساء الأحد أن نظيره الأميركي دونالد ترامب سيلبي مطالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أن ينزع الأخير سلاحه النووي.

وقال مون للصحفيين، في طريقه إلى نيوزيلندا، إن ترامب طلب منه أن ينقل رسالة بهذا الخصوص إلى كيم، وأضاف موضحًا أن «الرسالة هي أن الرئيس ترامب لديه رأي إيجابي جدًا بالزعيم كيم ويحبه فعلًا. بالتالي هو يريد من الزعيم كيم أن ينفذ بقية اتفاقهما وعندها ينفذ (ترامب) ما يريده الزعيم كيم»، حسب «فرانس برس».

ويأتي تصريح الرئيس الكوري الجنوبي غداة إعلان دونالد ترامب أنه يأمل عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية مطلع العام المقبل، متحدثًا عن أن هناك ثلاثة أماكن مطروحة للاجتماع المرتقب استكمالًا لقمتهما التاريخية التي عقدت في سنغافورة.

وقال ترامب: «أعتقد أننا سنعقد قمة جديدة قريبًا نوعًا ما، في يناير أو فبراير، على ما أعتقد، مؤكدًا أن «علاقتنا جيدة».

وجاء تصريح ترامب بعدما أجرى في العاصمة الأرجنتينية محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ تركزت خصوصًا على التجارة. لكن الرئيس الأميركي أكد أن «شي وافق على العمل معه مئة بالمئة على الملف الكوري الشمالي».

وردًا على سؤال عما إذا كان مستعدًا لاستقبال كيم في الولايات المتحدة، قال ترامب: «في مرحلة ما، نعم».

وفتح ترامب وكيم في يونيو الماضي باب الحوار المباشر بينهما بعد أشهر من السجالات والتهديدات العسكرية المتبادلة.

ووقع الزعيمان وثيقة مبهمة تتعلق بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن لم يتم إحراز أي تقدم مذاك في ظل تناقض التفسيرين الأميركي والكوري الشمالي للوثيقة.

ولم تقم بيونغ يانغ إلا بخطوات صغيرة باتجاه التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وكان مقرّرًا أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمسؤول كوري شمالي رفيع مطلع نوفمبر، لكن الاجتماع ألغي بشكل مفاجئ بينما أصرت بيونغ يانغ على ضرورة تخفيف واشنطن العقوبات المفروضة عليها.