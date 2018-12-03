طرح طائرة رئيس المكسيك للبيع

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يلقي كلمة خلال مراسم عسكرية في مكسيكو في 2 ديسمبر. (فرانس برس)

أعلن فريق الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية في مزاد، في تنفيذ لوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وقال خورخيه مندوزا الناطق باسم بانوبراس، «بنك تنمية حكومي تم شراء الطائرة من خلاله»، للصحفيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها في مطار في سان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها، حسب وكالة «فرانس برس».

وأجرت الطائرة وهي من طراز «بوينغ 787-8» رحلاتها الأخيرة الأسبوع الماضي، عندما أقلت الرئيس المنتهية ولايته إنريكه بينا نييتو، إلى بوينوس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووعد لوبيز أوبرادور بتغيير «عميق وجذري» في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية السبت، بعد خمسة أشهر من تحقيقه فوزًا كاسحًا في الانتخابات. وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

وقال لوبيز أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة وسيسافر على متن رحلات تجارية. وأضاف وزير المالية كارلوس أورزوا، أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد.

وأدى لوبيز أوبرادور، اليساري المناهض للمؤسسة السياسية السبت، اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك، متعهدًا بإحداث «تحول» في بلاد أنهكها الفقر والفساد والجريمة.