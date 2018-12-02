الكرملين يأمل في إجراء مباحثات مع ترامب قبل يونيو المقبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الإنترنت)

قال مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكرملين يأمل في أن يتمكن بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب من إجراء محادثات قبل قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة في اليابان في شهر يونيو.

وقال يوري يوشاكوف، مساعد بوتين، للصحفيين إنه يأمل في إمكانية أن يجري الزعيمان محادثات خلال فترة ليست بعيدة للغاية، وفق «رويترز».

وأضاف: «قطعًا من الممكن تنظيم اجتماع جديد، نحن الآن بحاجة لبدء محادثات مجددًا بشأن الإعداد لمثل هذا الاجتماع».

وألغى ترامب مطلع الأسبوع اجتماعًا كان مقررًا مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وعزا السبب في ذلك إلى مصادرة روسيا ثلاث سفن أوكرانية وأطقمها في 25 نوفمبر.

ولدى سؤاله عن المكان المحتمل لعقد هذا الاجتماع، أشار يوشاكوف إلى قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، التي ستنعقد في يونيو المقبل كأحد الخيارات.

لكنه قال: «لكن يبدو لي أن من المهم للغاية بالنسبة لنا ولهم إيجاد سبيل لعقد اجتماع قبل ذلك».