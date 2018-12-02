اجتماع أزمة في الإليزيه غداة فوضى تحركات «السترات الصفراء»

مشاركون في احتجاجات «السترات الصفراء» في باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى اجتماع طارئ للحكومة على أعلى مستوى غداة الفوضى التي شهدتها باريس وسجلت تصعيدًا جديدًا في تحرك «السترات الصفراء» الذي تحول إلى أزمة سياسية كبرى.

وسيجتمع ماكرون برئيس الوزراء إدوار فيليب، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، والأجهزة المختصة لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة، وفق «فرانس برس».

وقال ماكرون، مساء السبت قبيل مغادرته الأرجنتين، إنه «لن يقبل أبدًا بالعنف»، وقال: «ليست هناك أي قضية تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحفيين وتشويه قوس النصر».

وتابع: «مرتكبو أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى. إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها. سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء».

وأمام مشاهد الفوضى والعنف، الذي أوقع نحو مئة جريح، ألغى رئيس الوزراء سفره إلى بولندا لقمة حول المناخ، وتوجه إلى مركز للشرطة في باريس ليشكر شخصيًّا قوات الأمن.

ولم يستبعد وزير الداخلية من جهته إمكانية فرض حالة الطوارئ. لكن المعارضة طالبت أولًا ببادرة قوية من الحكومة بدءًا بتجميد رفع الرسوم على المحروقات.

مطالب «السترات الصفراء»

وفي صفوف اليمين، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددًا إلى استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون، كما طلبت مارين لوبن لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة.

أما اليسار، فطلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية، فيما طلب السياسي بونوا أمون بإطلاق حوار وطني مع «السترات الصفراء» والنقابات والمنظمات غير الحكومية حول القدرة الشرائية وتوزيع الثروات وعملية الانتقال البيئية.

أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا المتمردة» فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة، مشيدًا بـ«تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء».

وحيال هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن موقفها.

وعندما كانت أولى المواجهات تدور على جادة الشانزليزيه قال الناطق باسم الحكومة بنجامان غريفو إن لا تغيير في المواقف، مذكرًا بالخطوات للمساعدة التي أعلنتها الحكومة في الأيام الأخيرة.

وأضاف أنه «أستمع إلى الذين قالوا لي إنه لم يعد لديهم المال عند منتصف الشهر. لكننا نقوم بإصلاح البلاد خطوة بعد خطوة. نقوم بذلك بجدية ولا نؤجل خياراتنا للأجيال المقبلة».

وأكد ماكرون، الذي بنى قسم من سمعته السياسية على قدرته في تطبيق الإصلاحات، مجددًا أنه لن يتراجع خلافًا لأسلافه كما قال.