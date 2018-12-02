ردًا على مزاعم أميركية.. إيران: البرنامج الصاروخي «دفاعي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:56 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي (الإنترنت)

أكدت إيران، اليوم الأحد، أن برنامجها الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة، وذلك ردًا على مزاعم أميركية أن طهران أجرت تجربة صاروخية جديدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دان، أمس السبت، ما وصفه «بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس»، واعتبر ذلك انتهاكًا للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015.

ونقلت «وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء» عن الناطق باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، أن «البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية. ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية».

ولم يؤكد قاسمي أو ينفي ما إذا كانت إيران أجرت تجربة صاروخية جديدة، وفق «فرانس برس».

وقال، موجهًا حديثه لبومبيو: «من السخرية أن تستشهد بقرار لم تخرقه فقط بالانسحاب غير القانوني من جانب واحد من الاتفاق النووي، وإنما بتشجيع آخرين على خرقه أو حتى التهديد بمعاقبتهم إذا نفذوه».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي، الذي تم إقراره قبل توليه الرئاسة، وأعاد فرض عقوبات على طهران، وقال إن الاتفاق معيب ولا يتضمن قيوًدا على تطوير إيران الصواريخ الباليستية أو وقف دعمها مقاتلين موالين لها في سورية واليمن ولبنان والعراق.

ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، فإن طهران مطالبة بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.

ومرارًا أكدت إيران أن برنامجها الصاروخي دفاعي محض وتنفي أن صواريخها قادرة على حمل رؤوس نووية.

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