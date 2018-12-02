نتانياهو يرفض توصية الشرطة بتوجيه تهم رشوة في قضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:48 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاينياهو وزوجته ساره (فرانس برس)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، النتائج التي توصلت إليها الشرطة التي أوصت باتهامه مع زوجته سارة في قضية فساد، مؤكدًا أنها «غير قانونية».

وقال نتانياهو: «إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء»، وفق «فرانس برس».

وأعرب نتانياهو فورًا عن رفضه الاتهامات بحقه وبحق زوجته، مشيرًا إلى أنه «تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق».

وتعد هذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتانياهو في إطارها، إذ أصدرت الشرطة الإسرائيلية سابقًا قرارين مماثلين في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة «بيزيك» للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.

ولطالما وصف رئيس الوزراء الاتهامات بحقه في هذه القضايا الثلاث بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيًا.

وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة لاتهام نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة. وقد أوصت بتوجيه اتهامات لسارة نتانياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة.

وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء تكهنات بشأن إمكانية دفعه إلى التنحي في نهاية المطاف.

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