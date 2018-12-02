رئيس المكسيك الجديد يؤدي اليمين ويتعهد بوضع نهاية للنخبة «الجشعة»

شخصان يمسكان صورة للرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مكسيكو سيتي (رويترز)

أدى السياسي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليمين الدستورية رئيسًا للمكسيك، أمس السبت، متعهدًا بوضع نهاية لنخبة «جشعة»، في بلد يصارع الفساد والفقر المزمن وعنف العصابات.

وأدى لوبيز أوبرادور، 65 عامًا، اليمين في المجلس الأدنى من الكونغرس متعهدًا «بولادة المكسيك من جديد» لإنهاء ما وصفه بـ«تراث كارثي من أنظمة الحكم المنتمية للليبرالية الجديدة التي استمرت عقودًا»، وفق «فرانس برس».

وقال إن «الحكومة لن تكون ملتزمة بعد الآن بخدمة أقلية جشعة»، مضيفًا أن «الحكومة لن تكون مجرد مسهل للنهب كما كانت».

تحديات ضخمة

ويواجه لوبيز أوبرادور عددًا من التحديات الضخمة، أكبرها إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، أكبر شركاء المكسيك التجاريين بعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للمكسيك بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة.

وكرر لوبيز أوبرادور، وهو أول يساري يتولى الرئاسة في المكسيك منذ جيل، سعيه لاحتواء الهجرة من خلال اتفاق مع ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن تعزيز التنمية في أميركا الوسطى والمكسيك.

وحاول أيضًا طمأنة قطاع الأعمال بعد تراجع الأسواق منذ الانتخابات التي جرت أول يوليو، بسبب مخاوف من سياساته بما في ذلك الإلغاء المفاجئ لمطار جديد بمكسيكو سيتي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار.

وأكد لوبيز أوبرادور أن الاستثمارات في بلاده ستكون آمنة وتعهد باحترام استقلال البنك المركزي، ووعد بعدم زيادة الدين العام أو الضرائب من خلال قيام حكومته بالتوفير عن طريق وقف الخسائر التي يسببها الفساد للخزانة العامة، ووعد أيضًا بزيادة الرواتب للفقراء وعدم التسامح على الإطلاق مع الفساد في إدارته.

وعود اقتصادية

وأنحى لوبيز أوبرادور باللوم على حكومة الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو في هبوط إنتاج النفط من خلال فتح صناعة الطاقة أمام الاستثمار الخاص.

وتعهد بدلًا عن ذلك بزيادة الاستثمارات العامة لإنقاذ شركة النفط الحكومية «بيميكس» التي تعاني من ديون ضخمة.

وأكد لوبيز أوبرادور خطط إقامة منطقة اقتصادية خاصة منخفضة الضرائب على حدود المكسيك الشمالية للعمل «كستار أخير» لإقناع المكسيكيين بالعمل داخل بلادهم.

وقال إن «ترامب عامله بكل احترام» منذ الانتخابات التي جرت في أول يوليو، وشكر مايك بنس نائب الرئيس وإيفانكا ترامب ابنة ترامب لحضورهما حفل تنصيبه.

الأمن

وتطرق الرئيس المكسيكي الجديد في كلمته إلى الملف الأمني، وقال إن الأمن سيكون أهم أولوياته.

وسجلت المكسيك رقمًا قياسيًا من جرائم القتل في 2017، تجاوز 25 ألف جريمة، كما سجلت أكثر من عشرة آلاف جريمة بين يوليو وأكتوبر، في أدمى فترة تشهدها البلاد منذ بدء السجلات الحديثة في 1997.

وخاطب لوبيز أوبرادور أيضًا منتقديه للإشراف على ما يصفه «بالتحول الرابع» للمكسيك، وأكد أنه لن يسعى تحت أي ظرف لإعادة انتخابه. ويخشى منتقدو أوبرادور أنه سيسعى لتغيير الدستور للبقاء فترة أطول مما تسمح رئاسته التي تستمر ست سنوات.

وفي إظهار لأسلوبه التقشفي، وصل لوبيز أوبرادور إلى مبنى الكونغرس في سيارة سيدان بيضاء متواضعة من طراز فولكس فاجن، دون وجود أمني واضح بشكل يذكر على عكس أسلوب من سبقوه من الرؤساء.

وحل لوبيز أوبرادور أيضًا الحرس الرئاسي، الذي كان يضم الآلاف ويربطه مكسيكيون كثيرون بطبقة سياسية مميزة، واختار بدلًا عن ذلك مجموعة صغيرة من الحرس الشخصي غير المسلحين.

وفي رمز آخر للتغيير، فُتحت أبواب القصر الرئاسي الرسمي أمام عامة الزوار يوم السبت، وقال لوبيز أوبرادور إنه «سيوفر النفقات من خلال العيش في نطاق أكثر تواضعًا».

وعاد بينيا نييتو إلى المكسيك صباح أمس السبت بعد مشاركته في اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، على متن آخر رحلة رسمية لطائرته الرئاسية من طراز «بوينج دريملاينز» التي سيبيعها لوبيز أوبرادور.