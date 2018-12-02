كندا تقيم وجودها في كوبا بعد إصابة دبلوماسييها بأعراض «غامضة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 11:12 صباحا
العلم الكندي يرفرف في لايك لويز في مقاطعة ألبيرتا (فرانس برس)

أعلنت كندا أنها سترسل الأسبوع المقبل وفدًا رسميًا إلى كوبا بهدف إعادة تقييم وجودها هناك، بعد تزايد أعراض غامضة لدى دبلوماسييها، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية.

وقال الناطق باسم الخارجية الكندية، ريتشارد ووكر، لـ«فرانس برس» إن «وفدًا من كبار الدبلوماسيين سيتوجه إلى كوبا الأسبوع المقبل لدراسة عمليات كندا الحالية وتحديد بأي طريقة يمكننا تخفيف المخاطر التي يواجهها موظفونا الدبلوماسيون».

وأضاف أن كل الخيارات ممكنة، لكنه رفض التكهن بالخيارات التي سيتم اتخاذها.

وأعلنت أوتاوا، الخميس، أن موظفًا كنديًا إضافيًا في كوبا يعاني من آلام الرأس نفسها التي شعر بها دبلوماسيون آخرون، وبهذا يصل عدد الكنديون المصابون إلى 13، على غرار 25 دبلوماسيًا أميركيًا وعائلاتهم منذ أواخر العام 2016.

ويصف جميعهم الأعراض نفسها: دوار وصداع نصفي شديد وطنين في الأذنين ومشاكل بصرية. لكن حتى الآن، لم تفسر كندا ولا الولايات المتحدة أوجاع الرأس الغريبة هذه.

وسمحت الحكومة الكندية لموظفيها الحاليين في كوبا بالعودة إلى البلاد، إذا كانوا يرغبون في ذلك.

ونسبت كندا والولايات المتحدة في البداية هذه الأعراض إلى استخدام أجهزة سمعية قادرة على التسبب بأضرار في الدماغ. لكن أوتاوا توصلت أخيرًا إلى أن هذا السيناريو «غير مرجح».

واكتفت دراسة مفصلة حول أحداث كوبا، نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية «جرنال أوف ذي أميركيان ميديكال سوسييشن»، بإشارة فقط إلى «مصدر مجهول للطاقة».

لكن معد الدراسة الأساسي أكد أن فرضية وجود «موجات صغرية (مايكروويف) بات يمكن دراسته».

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