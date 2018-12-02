بوتين: الحرب ستستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية في الحكم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:54 صباحا
جنود أوكرانيون خلال مناورات قرب قرية أورزوف في شرق أوكرانيا (فرانس برس)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب ستستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية باقية في الحكم، وذلك تعليقًا على تجدد التوتر أخيرًا بين موسكو وكييف.

وقال بوتين، أمس السبت في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين: «لا مصلحة للسلطات الأوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصًا بوسائل سلمية. ما دامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر في شرق أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «من السهل دومًا تبرير الإخفاقات الاقتصادية بالحرب من خلال إلقاء المسؤولية على معتد خارجي».

وأوقعت الحرب في شرق أوكرانيا أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلعت في 2014. وتتهم كييف وحلفاؤها روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، بدعم الانفصاليين عسكريًا وهو ما تنفيه موسكو.

وجدد بوتين التنديد بما اعتبره «استفزازًا» قامت به السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي «انتهكت بكل وقاحة الحدود الروسية».

والأسبوع الماضي، احتجز خفر السواحل الروس قبالة القرم ثلاث سفن حربية أوكرانية وطواقمها المؤلفة من 24 عسكريًا، في حادثة تعد الأخطر بين البلدين منذ سنوات، فيما يدور نزاع في الشرق الأوكراني بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، كما أنها تثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقًا.

والحادث البحري بين روسيا وأوكرانيا هو أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

ودفع احتجاز روسيا السفن الثلاث الرئيس دونالد ترامب إلى إلغاء لقاء كان مقررًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

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