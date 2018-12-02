غارة أميركية تقتل 9 من حركة «الشباب» الصومالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:39 صباحا
عناصر من الجيش الأميركي (الإنترنت)

قال الجيش الأميركي إنه قتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة «الشباب» الصومالية في بلدة ليبيدي، ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لمكافحة الحركة، وفق «رويترز».

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت يوم الجمعة، وقالت في بيان نشرته في وقت متأخر أمس السبت: «نقيم حاليًا هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة متشددين»، مشيرة إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتعهدت «أفريكوم» بأن تواصل قواتها استخدام جميع الطرق الفعَّالة والملائمة لحماية الشعب الصومالي، بما في ذلك عمليات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الجيش الصومالي.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تقاتل تمرد حركة «الشباب» منذ سنوات.

ومن جانبها، قالت وزارة الإعلام الصومالية إن «القوات الوطنية الخاصة، بالتعاون مع قوات دول صديقة، شنت عملية أمنية مخططة في إقليم باي، مما أدى إلى مقتل قيادات وعناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأشارت في بيان إلى أن «العملية الأمنية، التي نفذت يوم الجمعة، لم تلحق أي ضرر بالمدنيين، واستهدفت تسعة إرهابيين بينهم قياديون من الحركة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية»، مؤكدة سعي الحكومة في الصومال بالتعاون مع قوات الدول الصديقة للقضاء على حركة «الشباب» التي تتسبب في زعزعة أمن واستقرار البلاد وترويع المدنيين.

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