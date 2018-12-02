اقتراع في منطقة الأندلس يختبر قوة الاشتراكيين والمعارضة في إسبانيا

مرشحة الحزب الاشتراكي الإسباني سوزانا دياز، في انتخابات منطقة الأندلس، ورئيس بلدية اشبيلية خوان اسباداس (فرانس برس)

تنظم منطقة الأندلس، اليوم الأحد، انتخابات سيختبر فيها كل من الاشتراكيين، العائدين إلى السلطة في إسبانيا، والمعارضة اليمينية قواتهم قبل انتخابات بلدية وأوروبية مقررة في مايو المقبل، وكذلك تشريعية ينتظر أن تنظم في 2019 أيضًا.

ويمكن أن يسمح هذا التصويت بدخول حزب «فوكس» اليميني القومي الصغير إلى البرلمان، للمرة الأولى في واحدة من مناطق إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1978، وفق «فرانس برس».

ويسيطر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني منذ 1982 على المنطقة الواقعة في جنوب إسبانيا والأكثر اكتظاظًا بالسكان بين مناطق البلاد وتضم 8.4 مليون نسمة. وترجح استطلاعات الرأي فوز الاشتراكيين لكن هذه المرة دون غالبية مطلقة وبخسارة أصوات.

إلا أن تراجعًا كبيرًا في عدد النواب الاشتراكيين في برلمان المنطقة، وعددهم 47 حاليًا، سيشكل نذير شؤم لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مع أنه نأى بنفسه عن حملة سوزانا دياث رئيسة الأندلس ومنافسته الرئيسة في الحزب.

وقال الخبير السياسي، جان باتيست هارغينديغي، من جامعة بابلو دي أولافيدي في أشبيلية: «نحن على أعتاب دورة انتخابات جديدة، وأي هزيمة سيكون من الصعب تحملها من قبل الحزب الاشتراكي».

لكن الرهان الأكبر هو لدى اليمين، إذ يحاول حزب المواطنة «سيودادانوس» الليبرالي التقدم على المحافظين في الحزب الشعبي.

ورشح حزب المواطنة اثنين من أهم شخصياته، وهما رئيسه ألبير ريبيرا وأينيس أريماداس، التي فازت في انتخابات المناطق في كتالونيا في ديسمبر 2017 لكن أصلها من الأندلس، لينتزع أكبر عدد من الأصوات من الحزب الشعبي.

وشارك زعيم الحزب الشعبي الشاب بابلو كاسادو، 37 عامًا، الذي تولى القيادة منذ تنحي رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي بعدما أطاحه رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز الصيف الماضي، في عدد من المهرجانات الانتخابية في محاولة للتصدي لصعود حزب المواطنة.

وقال الخبير السياسي، جان باتيست هارغينديغي، إن «كاسادو لم ينجح مع ذلك في الحد من تراجع حزبه في استطلاعات الرأي، وهذه الانتخابات تشكل مجازفة كبيرة له. الحملات الانتخابية للحزب الشعبي في الأندلس كانت دائمًا معقدة. يمكن أن يستنفد كاسادو كل جهوده».

وما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الحزب الشعبي هو أن حزب «فوكس» اليميني القومي سينتزع منه أصواتًا بعدما كان الحزب اليميني الوحيد في البلاد.

ويركز «فوكس» في حملته على مكافحة الهجرة غير القانونية وحظر الأحزاب الكتالونية الاستقلالية، ويريد حتى إلغاء الحكم الذاتي للمناطق باسم التوفير في الميزانية والدفاع عن وحدة إسبانيا.

ويرى الخبراء أن الحزب يمكن أن يحصل على خمسة مقاعد في برلمان المنطقة، وإن كان سيبقى هامشيًا.