للحد من الهجرة: المكسيك وغواتيمالا والسالفادور وهندوراس تطلق خطط تنمية

مهاجرون من دول أميركا الوسطى يصلون مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة

اتفقت المكسيك وغواتيمالا والسالفادور وهندوراس على إطلاق خطة تنمية في محاولة لوضع حدّ للهجرة من أميركا الوسطى، وذلك على هامش مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ووقع على الوثيقة رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو ايرنانديز، ونائب رئيس السالفادور أوسكار سامويل أورتيز.

وأعلنت الحكومة المكسيكية الجديدة في بيان، أمس السبت نقلت عنه «فرانس برس»، أن هذه الدول ستضع خطة تنمية تشكل برامج ومشاريع وأعمالاً معينة بهدف خلق وظائف ومحاربة الفقر.

وأضافت أن «الرابط بين جنوب المكسيك والسالفادور وغواتيمالا وهندوراس يعزز الحاجة إلى مواجهة ظاهرة الهجرة».

ومن المقرر أن تعلن تفاصيل إضافية أثناء المؤتمر الدولي حول الهجرة، الذي سيُعقد في 10 و11 ديسمبر في المغرب.

وأوضح وزير الخارجية المكسيكي الجديد، مارسيلو ايبرار، أن خطة الاستثمار ستكون هدفها القيام بمشاريع تنمية عدة على المدى القصير.

وتشبه الخطة الجديدة خطة «مارشال» الأميركية من حيث حجم الجهود. وخطة «مارشال» هي مبادرة أميركية لمساعدة أوروبا في إعادة بناء نفسها غداة الحرب العالمية الثانية.

ولفت انطلاق قافلة من آلاف المهاجرين معظمهم من هندوراس في 13 أكتوبر في اتجاه الولايات المتحدة، الانتباه إلى مصير هؤلاء المهاجرين من أميركا الوسطى هربًا من العنف والفقر في بلادهم.

ووصلت القافلة إلى تيخوانا في شمال غرب المكسيك، حيث حاول المئات منهم عبورالحدود مع الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر ستة آلاف جندي للتصدي لما وصفه بـ«الغزو».