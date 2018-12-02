الجيش الأميركي يستبعد الشبهة الجنائية حول وفاة قائد العمليات البحرية في البحرين

قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال سكوت ستيرني

أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال سكوت ستيرني، جثة هامدة داخل مقر إقامته في البحرين، مؤكدًا استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

وقال رئيس العمليات البحرية الأميركية، الأدميرال جون ريتشاردسون، في بيان أمس السبت إن «هذه أنباء مدمرة لعائلة ستيرني وللأسطول الخامس وللبحرية بأكملها»، وفق «فرانس برس».

وإذ أشاد الأدميرال ريتشاردسون بمناقبية الضابط الراحل، أكد أنه «في هذا الوقت ليست هناك أي شبهة جنائية»، مشيرًا إلى أن دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني، تم تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل موقتًا.

وتولى ستيرني مهامه، في مايو الماضي، قائدًا لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية -التي تشمل الأسطول الخامس- والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني متحدر من شيكاغو والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرجه في جامعة نوتردام، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد. ولاحقًا حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة للبنتاغون.

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة، وتولى في كابل رئاسة أركان فريق العمل المشترك الرقم 435، ولاحقًا رئاسة أركان فريق العمل المشترك بين الوكالات الرقم 435.

وفي الولايات المتحدة، مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.