ترامب يأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية بداية العام المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في لقاء سابق (الإنترنت)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال شهر يناير أو فبراير من العام المقبل.

وصرح ترامب، للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، بأن هناك «ثلاثة مواقع يتم البحث بها لعقد هذه القمة»، وهي الثانية بينه وبين كيم بعد قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة التي انعقدت يونيو الماضي، وفق «فرانس برس».

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وقال الرئيس الأميركي، أمس السبت ردًا على سؤال عن موعد لقائه المرتقب بكيم: «أظن أننا سنعقده في يناير أو فبراير، على ما أعتقد».