هجوم بعبوة ناسفة يستهدف القنصلية الأميركية في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 09:03 صباحا

أعلنت سلطات مدينة غوادالاخارا المكسيكية أن عبوة ناسفة استهدفت، ليل السبت - الأحد، القنصلية الأميركية في المدينة، لكنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا وسببت أضرارًا مادية طفيفة.

ووقع الانفجار قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد اندريس مانويل لوبيز، بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وإيفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب، وفق «فرانس برس» 

وقالت النيابة المحلية على حسابها بموقع «تويتر» إن «السلطات الفدرالية تجري التحقيقات».

وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصًا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدًا، وأحدث الانفجار فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية.

وأوضح المصدر نفسه أنه عثر على ثلاثة من صمامات أمان قنابل يدوية في مكان الانفجار.  

وفي تسجيل فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حذر شخص من هجوم على المبنى قد يشنه كارتل «خاليسكو الجيل الجديد»، أحد أهم أهداف العمليات الأميركية لمكافحة المخدرات.

وشهد هذا الكارتل، الذي يتمركز في ولاية خاليسكو بغرب المكسيك، صعودًا سريعًا في السنوات الأخيرة ليصبح واحدًا من أقوى عصابات تهريب المخدرات في البلاد.

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