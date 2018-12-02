بدء قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني في الأرجنتين

بدأت السبت في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس القمّة المنتظرة بشدة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الحرب التجارية بين البلدين أو تأجيجها.

وأعرب ترامب في مستهل عشاء العمل بينه ونظيره الصيني عن تفاؤله، وقال: «سنبحث في ملف التجارة وسينتهي بنا الأمر على الأرجح إلى تحقيق شيء جيد لكل من الصين والولايات المتحدة».

ترامب يرى «مؤشرات إيجابية» بشأن العلاقات التجارية مع الصين

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يرى «مؤشرات إيجابية» بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل اللقاء المنتظر مع نظيره الصيني شي جينبينغ وسط أجواء توتر بين العملاقين الاقتصاديين.