إردوغان يطالب السعودية بتسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 01:56 صباحا

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، السعودية بأن تسلم بلاده المشتبه بهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، مبديًا عدم ثقته بالقضاء السعودي.

وفي حديث إلى الصحفيين في ختام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، قال إردوغان إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان الوحيد الذي أثار قضية خاشقجي خلال القمة، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى «تفسيرات لا تصدق» حول دور الرياض في القضية.

ولم يوجه الرئيس التركي أي اتهام صريح إلى ولي العهد السعودي، مكتفيًا بالقول إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من «أعلى مستوى» في المملكة.

وحتى الآن، وجه النائب العام السعودي اتهامات إلى 11 شخصًا من أصل 21 مشتبهًا بهم، طالبًا عقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.

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وفرضت دول عدة بينها كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا عقوبات مالية على سعوديين «يشتبه بمسؤوليتهم أو بتواطئهم» في قضية مقتل خاشقجي.

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