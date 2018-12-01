ميركل تطلب من بوتين احتواء التوتر بين موسكو وكييف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 08:44 مساء

طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، من الرئيس فلاديمير بوتين احتواء التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعدما احتجز خفر السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وانضمت بذلك إلى موقف دول أوروبية عدة بينها فرنسا.

وقال الناطق باسم المستشارة شتيفان سيبرت للصحفيين في ختام غداء عمل جمع ميركل وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في بونيوس آيرس: «تم التركيز على الوضع في سورية والوضع بين روسيا وأوكرانيا في ما يتعلق بمضيق كيرتش وبحر آزوف، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إن المستشارة أعربت مجددًا عن قلقها حيال التصعيد والتزامها في موضوع حرية الحركة البحرية في بحر آزوف. لقد اتفقت مع الرئيس الروسي على إجراء محادثات لاحقة في إطار مجموعة النورماندي».

وتضم مجموعة النورماندي ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، وهدفها السهر على حسن تنفيذ عملية السلام التي أطلقتها اتفاقات مينسك التي وقعتها الدول الأربع في فبراير 2015.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أنه خلال اللقاء، «أدلى الرئيس الروسي بتوضيحات مسهبة حول هذا الحادث في البحر الأسود، شارحًا كل شيء بالتفصيل، تمامًا كما فعل بالأمس خلال لقائه الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون» الجمعة.

وأبلغ الرئيس الفرنسي نظيره الروسي «وجوب الدخول في مرحلة نزع فتيل التصعيد»، مطالبًا بـ«القيام بخطوات ضرورية» لتحقيق ذلك، بحسب الإليزيه.

والجمعة، أبدى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بوينوس آيرس «ثقته» بأنه سيتم تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، الأمر الذي ندد به بوتين.

والحادث البحري بين روسيا وأوكرانيا هو أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع نزاع مسلح على الإثر في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، أسفر عن أكثر من عشرة آلاف قتيل.

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