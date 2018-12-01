65 جريحًا في مواجهات باريس بينهم 11 من الشرطة

أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 65 شخصًا، بينهم 11 من الشرطة، في مواجهات بين قوات الأمن ومئات من محتجي «السترات الصفراء» تحت قوس النصر في جادة الشانزليزيه، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، السبت، على محتجي «السترات الصفراء» الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في جادة الشانزليزيه في باريس وذلك قبل احتجاج ثالث على رفع أسعار الوقود.

يقودهم الغضب.. محتجو «السترات الصفراء» يعودون إلى الشانزليزيه

وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 140 شخصًا وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة «السترات الصفراء»، وهي تمرد شعبي عفوي على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وحشدت السلطات الفرنسية آلافًا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

وأغلق محتجو «السترات الصفراء» لأكثر من أسبوعين، الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرًا.