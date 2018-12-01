ترامب يتطلع إلى قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي

الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية (ا ف ب)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان أنّه يعتزم عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الماضي، كما أعلن البيت الأبيض ونقلت وكالة «فرانس برس».

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وقالت الناطقة باسم ترامب سارة ساندرز إنّ ترامب ومون أكد خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في بوينوس أيرس «التزامهما تحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه».

وتابعت بأنهما اتفقا على الحاجة إلى «الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة لكي تتأكد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) أنّ نزع السلاح النووي هو المسار الوحيد».

لكن ترامب أوضح أنّه يوّد متابعة قمة سنغافورة مع كيم، إذ يحاول إقناع نظام بيونغ يانغ بالتخلي عن برامج تسلحه النووية والبالستية.

وقالت ساندرز إنّ «الرئيس ترامب بحث رغبته في عقد قمة أميركية كورية شمالية ثانية»، وتابعت بأنّ الزعيمين «أكّدا التزامها تنسيق الخطوات المقبلة بإحكام».

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن يون يونغ-تشان الناطق باسم مون، قوله إنّ ترامب «طلب أنّ تنسق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإحكام تعاونهما حتى تكون القمة القادمة معلمًا تاريخيًا آخر في عملية نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».

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والشهر الماضي، تم تأجيل لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وكيم يونغ شول أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، مع إصرار بيونغ يانغ على أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف العقوبات قبل المضي في المفاوضات.